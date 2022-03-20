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Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika haberleri... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitözü köyünde İsmail Kocakuş'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Kocakuş, AA muhabirine, "Buna şükür, evimiz yanabilirdi. İtfaiye zamanında yetişti. Hasar çok olmadan söndürüldü. Sadece çatımızın ağaçları yandı." dedi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

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