Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (5) Son dakika gündem haberi... MARMARİS YANGINI 'ZOOM EARTH'TEMarmaris'te dün akşam başlayan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen orman yangınıyla ilgili Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur... MARMARİS YANGINI 'ZOOM EARTH'TE Marmaris'te dün akşam başlayan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen orman yangınıyla ilgili Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini paylaştı. YANGIN, DÜNE GÖRE ALEVLENMİŞ Herkes tarafından internet üzerinden izlenebilecek görüntülerde, yangının şiddetinin düne göre arttığının görüldüğünü belirten Gökçe Coşkun, "NASA'nın ısı haritası veya sıcaklık haritası da diyebiliriz. Buradan yangın alanları anlık takip edilebiliyor. Rüzgarı da gösteriyor ve böylece yangının hangi tarafa ilerleyebileceğine ilişkin bilgi sahibi olunması, yangının ilerleyiş yönü tahmin edilmesi açısından önemli olabilir. Bu açıdan yangına müdahale konusunda ve yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını da kolaylaştırabilir" dedi. Uygulamadan dün aldığı ilk görüntülere göre, bugünkü görüntülerde, yangının şiddetinin arttığının görüldüğünü anlatan Coşkun, rüzgarın güneybatıdan güneydoğu yönüne doğru estiğini ve Yuvacık'a doğru ilerlediğini gösterdiğini kaydetti. Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Güncel Marmaris Antalya Gökçe NASA Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (5) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.