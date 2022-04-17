Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)

PEHLİVANKÖY, KIRKLARELİ (DHA) - '40 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların ahıra saldırarak 10 koyunu öldürmesinin ardından sahipleri çevrede kayıp koyunları arama çalışmasını sürdürüyor. Hayvanların sahibi Ali İhsan Hırçın, 15-20 arasında koyunun olmadığını, bulunamadığını belirtti. Hırçın "Koyunları aramaya çıktım. Mera bölgesine doğru koyunlar çıkmış. Yol boyunda birer ikişer koyunların ölüsünü görmeye başladım. 4-5 tane koyun bulduk. Başka bir arkadaşa da farklı yönden gitmesini söyledim ve o da koyunları buluyor. Bana telefon etti, koyunlar ahırdaydı. Ahıra 200-300 metre uzakta bir koyun ölüsü daha bulduk. Ölü olarak 10 koyun var. Toplamda 130 civarında koyunum var. Kesinlikle kurt zarar vermiş. Çünkü boyunlarından tutup sıkmış. Gelen veteriner de yalnızca boğma ile değil, kurt boyun da kırıyor dedi. Şu anda toplamda 15-20 arası koyunumuzun yok. Kayıp koyunlarımız var" dedi.