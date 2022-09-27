Son dakika haberleri | Katar Türk Okulu öğrencilerinden Pakistan'daki sel mağdurlarına destek

Katar Türk Okulu öğrencileri, Pakistan'daki sel felaketinden zarar görenler için maddi yardımda bulundu.

Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan ve öğretmen Aydın Söylemez'in refakatindeki öğrenciler, Doha'daki Pakistan Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, öğrenci temsilcileri, Pakistan'ın Doha Büyükelçisi Seyyid Ahsen Rıza'ya yardımlar kapsamında toplanan 15 bin Katar riyalini ( yaklaşık 4 bin dolar) takdim etti.

Adaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bağış kampanyasının, dünyadaki insani durumlarla etkileşime geçmek adına okul tarafından yapılan farkındalık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Öğrencilerin, Pakistan'daki sel mağdurlarına kendi harçlıklarından yardım etmek için bir bağış kampanyası yapmaya karar verdiklerini kaydeden Adaş, daha sonra kampanyayı genişleterek arkadaşlarını ve yakınlarını da dahil ettiklerini aktardı.

Adaş, öğrencilerin bazı değerleri kazanmasının ve hayır işlerinde yer almasının güzel bir deneyim olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun ziyaretinin ardından bağışı Pakistan Büyükelçisine takdim ettiklerini belirten Adaş, Göksu'nun öğrencilere teşekkür edip onları hayır işlerine teşvik ettiğini kaydetti.

Adaş, Pakistan Büyükelçiliğinde çok sıcak karşılandıklarını ve öğrencilerin bu faaliyetinden çok memnun kaldıklarını aktardı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1638 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.