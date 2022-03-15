Son dakika haberleri! İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Birpınar: Atığa yatırım yapmalıyız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, geri dönüşümün öneminin artması nedeniyle pet şişe ve atık kağıtların fiyatının da arttığını belirterek, "Atığa yatırım yapmalıyız arkadaşlar. Atığa yatırım yapan çok para kazanır bundan sonra" dedi.

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Adana Sanayi Odası iş birliği ile kentteki bir otelde Yeşil Zirve etkinliği düzenlendi. Çevre ve iklim değişikliği konularının görüşüldüğü etkinliğe Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, GİZ Türkiye Çevre ve Enerji Program Yöneticisi Bülent Cindil, GİZ Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Programı Özel Sektör Geliştirme Danışmanı İpek Benek, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile davetliler katıldı. Toplantıya video konferansla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması Kapsamında Türkiye İklim Stratejisine Genel Bakış konulu konuşma yaptı.

Etkinlik daha sonra paydaş kurumların temsilcilerinin yaptığı sunumlarla devam etti.