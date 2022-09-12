Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki aile arasındaki husumette kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Hatun Canbolat ile Ali Uğurlu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta Ali Uğur, iddiaya göre husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti. Evin önünde Uğurlu ve Canbolat ailesinin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı çatışmada, Hatun Canbolat, Ali Uğurlu ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki aile arasındaki husumette kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Sağlık ekibi, yanında kalaşnikof marka tüfeğin bulunduğu Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatun Canbolat ve 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatun Canbolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İki aile arasındaki husumette kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kalaşnikof marka piyade tüfeği ile evin avlusundaki av tüfeğine el koyarken, siyahlara ait çok sayıda boş kovan ile kartuş buldu. Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Uğurlu Piyade kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title