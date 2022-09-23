Son dakika haberleri | Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Esed rejimi kontrolündeki Halep'ten Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi. Bab'ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i öldü, 7'si yaralandı. Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi. Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Ömer Koparan Beşşar Esed Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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