Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

ERZİNCAN (DHA) - Erzurum kara yolunda, yolcu otobüsünün devrilmesiyle 1 kişinin öldüğü 33 kişinini yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan Kadir İlçi de hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 32 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu 13'ünün taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan Ankara'ya gitmekte olan Aras Turizm'e ait Muhammed Emin Hatun yönetimindeki 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, ağaçlara çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste bulunanlar, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu güçlükle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yolculardan Sevim Çil'in (42) yaşamını yitirdiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yararılardan durumu ağır olan Kadir İlçi de (62) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, sürücü Muhammed Emin Hatun'un da aralarında olduğu 19 kişinin tedavisinin devam ettiği bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu 13 kişinin de taburcu edildiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyori.