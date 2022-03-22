CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY 'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLARINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ

BODRUM Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 10 yıl 1 ay hapis cezası verilerek, yakalama kararı çıkarılan 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı getirildi.

Bir erkak çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ersoy hakkında, 10 Mart'ta yapılan duruşmada, Cinsel istismar suçundan 8 yıl, Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 yıl 1 ay toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde, kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, duruşmaya çıkarılmak üzere bekletildi. Esra Ersoy'a kardeşi Ceyda Ersoy yanında bulunarak destek verdi.