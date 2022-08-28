Son dakika haberleri... Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4) Güncel Haberler Son dakika haberler: ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi. Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz Kenan Yiğit İnegöl Fatih Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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