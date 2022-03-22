Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralandı.
BİNGÖL (DHA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı bilgisi yer aldı.
2 POLİS AĞIR YARALANDI
Yapılan duyuruda patlama nedeniyle 2 özel harekat polisinin ağır yaralandığı açıklandı. Polisler, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel