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Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDAKİ BİLEZİK CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ KOMŞU ÇIKTI

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Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDAKİ BİLEZİK CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ KOMŞU ÇIKTI

Son dakika haberi... BEYOĞLU'nda dün yaşanan olayda hırsızlık amacıyla girdiği evde Mevlüde A(66)'yı öldüren cinayet şüphelisi Baran Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda dün yaşanan olayda hırsızlık amacıyla girdiği evde Mevlüde A(66)'yı öldüren cinayet şüphelisi Baran Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcuda bilezikleri bozdururken güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kulaksız Mahallesi Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(66) evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli ya da şüpheliler kadının bileziklerini alarak kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Baran Ü. olduğu belirlendi. Öldürülen kadının komşusu olduğu tespit edilen Baran Ü.'nün, cinayetin hemen ardından üstünündeki elbiseleri değiştirip, iş yerine uğradığı ardından Hasköy'de bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Baran Ü.'nün motosiklet ile sokağa girip, çıktığı anlar ve çaldığı kuyumcuda bileziği bozdurması güvenlik kameralarına yansıdı. Bu tespitlerin ardından Baran Ü. aynı mahallede gözaltına alındı. Sorgulamasında cinayeti kabul etmeyen Baran Ü. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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