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Son dakika haberleri: Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Son dakika haberleri: Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... ADANA'da bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldüren Süleyman Kara tutuklandı.

AYDIN (DHA) - ADANA'da bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldüren Süleyman Kara tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını ziyaret eden Mehmet Aydın, bisikletiyle eve dönerken yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. Burada, Aydın ve Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Aydın, çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Süleyman Kara, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Süleyman Kara, Mehmet Aydın, Bayram, Aydın, Güncel, Haberler

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