Son dakika haberleri | Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı

BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32), Aydın'ın Çine ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Aygün'ün, polis olan amcası Mestan Aygün'ün de 16 yıl önce görev yaptığı Uşak'ta, ekip otosu kazasında şehit olduğu öğrenildi.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Malatya ardından da Bingö'de görev yaptığı öğrenilen 6 yıllık polis memuru Aygün'ün şehit olduğu haberi, Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve beraberindeki heyet, şehadet haberini baba Mehmet Aygün'e (62) verdi. Şehit Aygün'ün, 5 yıldır Gülçimen Aygün ile evli olduğu, Ayselnaz (3) isminde kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.