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Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede

Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede

Güncel Haberler

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, komşu iki grup arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Işık ile oğlu pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. çevre hastanelere kaldırıldı. Metin Işık ile Mustafa Işık ise gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa Işık Metin Işık Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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