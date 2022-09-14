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Son dakika haberi | Yerköy'de polis esnafı bilgilendirdi

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Son dakika haberi | Yerköy'de polis esnafı bilgilendirdi

Son dakika gündem haberine göre Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olayları başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olayları başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

Emniyet ekipleri, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, dolandırıcılık olayları başta olmak üzere, sosyal medya alışkanlıkları ve sosyal medyanın kötüye kullanımı, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ile karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlatan polis, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Esnaftan Yakup Kayhan da verdikleri bilgiden dolayı polise teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

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