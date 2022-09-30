Son dakika haberi: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda E.Y'nin (30) üzerinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin ve 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Hisarcık Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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