Son dakika haberi: Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Bir son dakika haberine göre Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından kente uğurlanan Nişan'ın naaşı, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü. Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Tülay, babası Halis ve eşi Neslihan Sevgi Nişan'a başsağlığı diledi. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nişan'ın cenazesi, Toroslar ilçesi Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan, geçen sene evlendiği öğrenilen şehit Nişan'ın, sosyal medya hesabında "Vatan, uğrunda hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir. Komando." yazısını paylaştığı ortaya çıktı. Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu dün şehit olmuştu. AA / Sezgin Pancar - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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