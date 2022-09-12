Son dakika haberi! Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı Güncel Haberler Son dakika haberler: Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Sakarya Meydan Muharebesi Diriliş Yolu Karatepe Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Sakarya Meydan Muharebesi Diriliş Yolu Karatepe Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nce düzenlenen yürüyüş Sakarya Mahallesi 12. Grup Şehitliği önünden başladı Karatepe'de sona erdi. Beş kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe'de tören düzenlendi. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve 700 şehidin verildiği Karatepe hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Müzesi, Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Tuna Sakarya Polatlı Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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