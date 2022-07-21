Son dakika haberi! Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da, kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Bağcılar'da, kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Damar'ın dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı. Araştırma sırasında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen, maktul Pınar Damar'ın kuzeniyle evli olduğu öğrenilen M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.A'nın, maktulün cenazesinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu önünde ailesiyle birlikte bekleyenler arasında olduğu ve o sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar'dan bir daha haber alınamamıştı. Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde de Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Mahmutbey Bağcılar Güncel Haberler Son Dakika

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