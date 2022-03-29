Son dakika haberi: Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır - Haberler

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Son dakika haberi: Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika haberi: Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

Edinilen son dakika gelişmesine göre Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için hazırlandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesi kentin ana caddeleri Türk ve Özbekistan bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı elektronik tabelalara "Hoş geldiniz" mesajları yansıtılırken, kentte faaliyet gösteren Türk firmaları da binalarına Türk bayrağı astı.

Taşkent'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yollarda güvenlik önlemleri de artırılırken, ülkede faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kanallarda da gün boyu Erdoğan haberleri yayınlanıyor.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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