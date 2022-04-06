Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon - Haberler

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Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Demirören Haber Ajansı - Serkan Özdemir - Güncel
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Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

SARUHANLI, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynattığı bilgini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobildeki İ.K. (40), M.D. (43) ve M.C.'yi (31) Koldere Mahallesi'nde yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 6 adet, Y.B.'ye (70) ait kahvehanede ise 2 kumar makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Y.B., M.C., İ.K. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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