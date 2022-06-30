Son dakika haberi! Otomobil taşıyan TIR viyadükten uçtu: 1 ağır yaralı Son dakika haberleri: BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, viyadükten uçtu. BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, viyadükten uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada TIR ve üzerinde bulunan 5 araç demir yığını haline dönüştü. Kaza, saat 20.00 saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya seyir halinde olan Fuat Kırten (35) yönetimindeki ikinci el 5 otomobilin bulunduğu 34 KL 2260 plakalı TIR, dinlenme tesisinden yola çıkan Yunus Emre Ş. yönetimindeki 34 CBL 814 plakalı otomobile çarptı. Kazadan sonra Kırten'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, korkulukları aşarak viyadükten uçtu. Metrelerce yükseklikten düşen TIR'da sıkışan sürücü Kırten, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Kırten, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırten'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, TIR ve taşıdığı üzerinde 5 araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel Tragger Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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