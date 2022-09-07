Son dakika haberi... Mersin Antalya Karayolu Yangın Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Son dakika gelişmesine göre Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde bugün sabah saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle Mersin Antalya karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu. AFAD ise, Silifke İlçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi ve Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde bugün sabah saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle Mersin Antalya karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu. AFAD ise, Silifke İlçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi ve Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde bu sabah saat 07.13'te çıkan orman yangınına müdahale halen devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının kuzey kesimlerinde başlayan ve devam eden yangın sebebiyle Aydıncık- Silifke arasında yer alan tünellerinin ve Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevkiinin yangın sebebiyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergahından sağlanacaktır.

Büyükeceli (Cumhuriyet) Mahallesi ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin kuzey kesimlerinde başlayan ve devam eden yangın sebebiyle Aydıncık - Silifke Devlet Yolu 24 - 33. km'leri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 Tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır. Alternatif Güzergah; Trafik akışı Aydıncık - Gülnar – Silifke Yolu'ndan sağlanacaktır."

AFA'ın Gülnar ilçesindeki yangına ilişkin saat 22.20 itibariyle yaptığı yeni açıklama ise şöyle:

"SİLİFKE İLÇESİ HIRMANLI MAHALLESİ, GÜLNAR KOÇAŞLI MAHALLESİ, SİLİFKE YEŞİLOVACIK İLE GÜLNAR DEDELER MAHALLESİ ACARLI MEVKİİNDE TOPLAMDA 370 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

"Jandarma Komutanlığından; 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesinden 110 konutun (450 vatandaş) Büyükeceli Ortaokulu bahçesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır. Silifke İlçesi Hırmanlı mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır.

Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"