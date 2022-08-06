Pençe-Kilit şehidinin yıllar önceki paylaşımı yürekleri yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ergin'in müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen MSB açıklamasındada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit olan Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27) acı haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ergin'in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker'den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.

PAYLAŞIMI GERÇEK OLDU

Şehit Ergin'in 2013 yılında "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki paylaşımı gerçeğe dönüşürken acılı anne Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Şehit uzman çavuş Reşat Ergin'in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.