Son dakika haberi! Manisa'da zehirlendikleri öne sürülen 15 kedi ile 1 köpek ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir sitesinin bahçesinde zehirlendikleri öne sürülen 1 sahipli köpek ile 15 kedi ölü bulundu. Hayvanseverlerin şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede saat 01.30 sıralarında ölü 4 kedi bulundu. Site sakinleri sabah bölgede 1 sahipli köpek ve 11 kediyi daha ölü buldu. Hayvanseverler durumu Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, et parçalarına rastladı. Ekipler, etlerden alınan numuneleri laboratuvar incelemesine gönderirken, ölen hayvanlar da alandan nekropsi yapılmak üzere toplandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı Avukat Funda Canseven de olaya tepki göstererek, "Salihli'de Piri Reis Parkı civarında besleme bölgesinde yaşayan kediler ve bir köpeğimiz dün gece saatlerinde insanlığını kaybetmiş vicdansız birinin verdiği yiyeceklerle zehirlenerek öldürülmüştür. Salihli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri, gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Ölen kedilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından otopsi yapılmak üzere alınmıştır. Otopsi sonucunu ve buna bağlı olarak ceza soruşturması sonucunu takip ediyoruz. Çok üzgün ve çok öfkeliyiz. Bunu yapan kişilerle birlikte yaşıyoruz. Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir. Etrafa bıraktığı zehirli yiyecek artıkları insanlar için de tehlikelidir. İnsanı insan yapan vicdanıdır, bunu yapan insanlık niteliğini kaybetmiştir ve tedavi gerektirecek kadar da hasta ruhludur" diye konuştu.