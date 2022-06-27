Son dakika haberi... Malatya'da yağma, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheli tutuklandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı. Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte farklı tarihlerde "hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, yağma, açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, 8 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Volkan Kaşik - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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