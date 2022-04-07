Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 şüpheliden 1'i polis merkezine giderek teslim oldu.

Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısrı Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Y.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan R.S, polis merkezine yanındaki tüfekle giderek teslim oldu. Şüpheli A.Y. ise aranıyor.

Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Polis, Güncel, Haberler

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