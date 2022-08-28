Son dakika haberi | Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut'u, sağlıkçı komşusu kurtarmış

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü'yü (8), sağlık görevlisi komşusu Yasin Mehmet Eryılmaz'ın kurtardığı ortaya çıktı. Eryılmaz, evden getirdiği serumla olay yerinde Umut'a ilk müdahaleyi yaptığını anlatarak, "Gömleğimi çıkarıp çocuğa annemle tampon yaptım. Sağlık görevlileri gelene kadar müdahale etmeye çalıştım. Biz gelmezsek belki o çocuğu köpekler öldürebilirlerdi" dedi.

Ereğli'nin Barbaros Mahallesi'nde, 5 gün önce, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde gözlerini açtı. Küçük Umut'un ilk sözleri ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum, canım annem" oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren Umut'un babası Durmuş Ünlü ise "Oğlumun bilinci açıldı. Düne kadar bilinci kapalıydı ama doktorlar oğlumu uyandırdı. Durumu da iyiye gidiyor. Gözlerini açtı bizimle konuşmaya başladı. İlerleyen günlerde durumu daha da iyi olacak. Bu olaydan 3 gün önce de köpekler bir komşumun koyunlarını telef etti. Bu köpekler muhtemelen aynı köpekler" diye konuştu.