Son dakika haberi | Bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evde hasar oluştu.
AA / Serkan Gök - Güncel