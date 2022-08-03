Son dakika haberi | Bir evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evde hasar oluştu. Güncel AA / Serkan Gök Cumhuriyet Caddesi Kocaeli Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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