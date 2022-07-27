Son dakika haberi: Keşan'da yazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Keşan ilçesindeki bir yazlıkta çıkan yangın söndürüldü.
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Keşan ilçesindeki bir yazlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Erikli köyü sahilindeki Sevgi Sokak'ta bulunan bir yazlığın banyosundaki çamaşır makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Ev sahibi durumu, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
AA / İlker Gürel - Güncel