Son dakika haberi... İzmir Seferihisar'da orman yangını (5) Son dakika haber... İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın daha sonra belirleneceği bildirildi. Davut CAN/ İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel Beyler Mahallesi Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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