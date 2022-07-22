Son dakika haberi... İzmir Seferihisar'da orman yangını (5)
Son dakika haber... İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın daha sonra belirleneceği bildirildi.
Davut CAN/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel