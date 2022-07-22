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Son dakika haberi... İzmir Seferihisar'da orman yangını (5)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir Seferihisar'da orman yangını (5)

Son dakika haber... İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarından Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın daha sonra belirleneceği bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Beyler Mahallesi Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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