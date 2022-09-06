Çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) Güncel Haberler İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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