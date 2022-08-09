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Son dakika haberi! İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Nagazaki'ye attığı atom bombasının mağdurları anıldı

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Son dakika haberi! İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Nagazaki'ye attığı atom bombasının mağdurları anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre 77 yıl önce bugün ABD'nin atom bombası saldırılarına maruz kalan Japonya'nın Nagazaki kentinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

77 yıl önce bugün ABD'nin atom bombası saldırılarına maruz kalan Japonya'nın Nagazaki kentinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Barış Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Zorlu bir güvenlik ortamında olmamıza rağmen nükleer silah kullanmama kararımızı sürdürmeli ve Nagazaki'yi 'nükleer saldırıya uğrayan son yer' olarak tutmalıyız." ifadesini kullandı.

Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, nükleer silahsız dünya çağrısında bulunarak bu silahların yok edilmelerinin insanlığın geleceği için tek kurtuluş yolu olduğunu söyledi. Nükleer silahlara fiili kullanım için değil caydırıcılık için sahip olunabileceği yönündeki inancın "hayal" olduğunu dile getiren Taue, nükleer silahsızlanma hakkındaki tartışmaların uygulanamadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) duyulan güvenin zayıfladığını vurguladı.

Nükleer silahlara sahip devletlerin diplomatlarının da katıldığı törende, 9 Ağustos 1945 saat 11.02'de patlayan atom bombasında hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunuldu.

ABD, dünyanın ilk atom bombasını 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atmış ve 140 bin insanın ölümüne, şehrin çökmesine neden olmuştu. 3 gün sonra ise Nagazaki'ye atılan ikinci bomba, 70 bin daha insanın ölümüne sebep olmuştu.

AA / Çağla Güngör - Güncel

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