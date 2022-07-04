Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında düzenlenen terör operasyonlarında 1'i gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın haziran ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1421 operasyon yapıldığını belirterek, "Bu operasyonlarda, 1'i gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca haziran ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde haziran ayında; 93 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 59 silah, 21 adet mayın ile el yapımı patlayıcı, 122 adet el bombası, 580 kilo patlayıcı madde, 7 bin 893 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra toplam 16 terör eylemi engellenmiştir" dedi.

Çataklı, bayram izni için ülkesine gitmek isteyen Suriyelilere ilişkin, "Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüş söz konusu değil" dedi.