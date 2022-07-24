Son dakika haberi! HAYVAN OTLATMA KAVGASINDAKİ CİNAYET ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ HASTANEDE, DİĞERİ ADLİYEDE

ANTALYA'da hayvan otlatma nedeniyle çıkan, Mustafa Gürler ile Veli Kurt'un öldüğü kavganın ardından gözaltına alınan Ekrem Gürler adliyeye sevk edildi. Diğer cinayet şüphelisi Ömür Kurt'un hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde Ekrem Gürler ve oğlu Mustafa Gürler (18) ile Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt (19) arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ekrem Gürler, av tüfeğiyle Veli Kurt ile Ömür Kurt'a ateş etti. Bu sırada Mustafa Gürler de elindeki sopayla, yaralanan Ömür Kurt'a vurmak istedi. Ömür Kurt ise bıçakla Mustafa Gürler'i göğsünden yaraladı. Olayın ardından Ekrem Gürler, kamyonetiyle oğlu Mustafa Gürler'i Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Veli Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Gürler de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sağlık ekibinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Ömür Kurt ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ekrem Gürler, emniyetteki ifadesinin ardından güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi. Özel harekat polislerinin zırhlı araçla getirdiği Gürler'in adliyedeki işlemleri devam ediyor. Mustafa Gürler'i bıçaklayarak öldüren Ömür Kurt'un ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel