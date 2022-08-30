Son dakika haberi... Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Trabzon'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trabzon'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Hasan Baş'ın (49) kullandığı 61 KH 772 plakalı hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Hasan ve Cemal Baş ile İbrahim Mandıralı, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hasan Baş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı Ortahisar Hasan Baş Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.