Son dakika haberi... Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Trabzon'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Hasan Baş'ın (49) kullandığı 61 KH 772 plakalı hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan Hasan ve Cemal Baş ile İbrahim Mandıralı, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hasan Baş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Güncel