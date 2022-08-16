Son dakika haberi! Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Y.T'nin kullandığı 28 ABP 765 plakalı motosiklet ile E.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Giresun Liman kavşağı mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bölgedeki KGYS kameralarınca görüntülendi. Güncel AA / Atakan Çıtlak Giresun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.