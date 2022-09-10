Gaziantep'te "toplu mezar kazıldığını" iddia eden kişi yakalanarak gözaltına alındı

Gaziantep Şehitliği'nde video çekerek "toplu mezar kazıldığı" iddiasında bulunan kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Gaziantep Şehitliği'nde video çekerek bir vatandaşın toplu mezarlar kazıldığı iddiası sosyal medyada büyük ses getirmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "toplu mezar kazıldığı" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

İnceleme sonucu paylaşımı yaptığı belirlenen M.H. gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da Twitter'dan konuya ilişkin, " Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H'nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi." paylaşımı yaptı.

GAZİANTEP BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bahsi geçen iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken toplu mezar kazılmasının, özellikle büyükşehir belediyelerince rutin bir çalışma olduğu kaydetti.

Açıklama şu şekilde:

9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

"RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyon'u aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır.

"MEZARLAR KIŞ AYLARI İÇİN HAZIR TUTULUYOR"

Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMESİN"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız.