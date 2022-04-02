Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Elazığ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 06 GE 2113 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde Aydın İtak'ın kullandığı 23 DN 546 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü İtak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.