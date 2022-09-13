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Son dakika haberi... Doğanşehir'de jandarma okul servisleri denetledi

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Son dakika haberi... Doğanşehir'de jandarma okul servisleri denetledi

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Günedoğru ve Polat Mahallerinde, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servislerini denetledi.

Trafik timleri, kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemini de anlattı.

Kaynak: AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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