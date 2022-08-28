Son dakika haberi... CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı

CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57), dini nikahla birlikte yaşadığı M.A.'yı (22) darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bilin'in şikayeti üzerine ise M.A. ve babası N.A. da gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, mihr altınlar nedeniyle tartışma yaşandığını ve Bilin'in kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Silopi ilçesi Dicle Mahallesi 1041'inci Sokak'a, dün gece aile içi kavga olduğu ve şüphelilerin silahlı olabileceği ihbarı üzerine, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dışarıda ihbarda bulunan, CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. ile karşılaştı. M.A., polise eşi ile aralarında kasa anahtarı nedeniyle tartışma yaşandığını, babası N.A.'yı aradığını, bunun üzerine Bilin'in kendisini darbetmeye başladığını söyledi. M.A., kendisini kurtarmak için eşine ait uzun namlulu silahı alarak Bilin'i eve kilitlediğini ve dışarı çıktığını belirtti. M.A., dışarı çıktığı sırada N.A.'nın olay yerine geldiğini ve elinde bulunan silahı alıp yukarı çıktığını, peşinden yukarı geçerek olayın büyümemesi için babasını da birbiriyle bağlantılı olan diğer daireye kilitlediğini aktardı. Bunun üzerine eve giren polis, Bilin'i gözaltına aldı. Bilin'in şikayeti üzerine ise M.A. ve babası N.A. da gözaltına alındı. Evde 1'i uzun namlulu 2 tüfek de ele geçirildi.