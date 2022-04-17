Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Bombardıman sonrası sivil yerleşim yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Saldırıların sürdüğü kentte hayat da devam ediyor. Harkiv'de bir hastanenin konferans salonunda verilen konser, kent sakinlerine moral olurken, Harkivliler temel ihtiyaçlarını yardım merkezlerinden temin ediyorlar.

Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Yangın, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title