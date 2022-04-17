Son dakika haberi... Bombardıman altındaki kentte moral konseri

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Bombardıman sonrası sivil yerleşim yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Saldırıların sürdüğü kentte hayat da devam ediyor. Harkiv'de bir hastanenin konferans salonunda verilen konser, kent sakinlerine moral olurken, Harkivliler temel ihtiyaçlarını yardım merkezlerinden temin ediyorlar.