Son dakika haberi: Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada

DADAY, KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'nun Daday ilçesinde makam odasında Emre D.'nin (33) silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, "Bu arkadaşımızı 6 ay İş-Kur üzerinden çalıştırmıştım. Süresi bittikten sonra çıkmıştı. Daha sonra kendisine cebimden harçlık da veriyordum. Ben ve personelim hayati tehlike atlattık" dedi. Öte yandan Emre D.'nin makam odasına elinde silahla girmek üzereyken etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye İş Kurumu üzerinden Daday Belediyesi'nde 6 ay işçi olarak çalışan ve 2 ay önce süresi dolunca işten çıkarılan Emre D., dün akşam saatlerinde elinde silahla belediyeye gitti. Koridorda 3 el ateş eden Emre D., ardından Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın makam odasına yöneldi. Makam odasının kapısını açan Emre D., bu sırada görevliler tarafından içeriye girmesi engellenince 3 el daha ateş etti. Emre D., arkasından koşarak gelen babası Kamil D. ve görevliler tarafından yere yatırılıp elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken Emre D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Emre D.'nin, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe girmek için belediye yetkilileriyle görüştüğü; ancak olumsuz yanıt aldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emre D.'nin Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a yönelik silahlı saldırı girişimi güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edildi. Görüntüde, elinde tabanca bulunan Emre D.'nin koridorda ilerlediği, babası Kamil D.'nin de oğlunu durdurmak için peşinden koştuğu görüldü. Emre D.'nin silahla sekreterliğe girip makam odasına yöneldiği, bu sırada görevliler tarafından yaşanan arbede sonucu etkisiz hale getirildiği görülüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.