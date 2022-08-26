Son dakika haberi | Otomobil sürücüsüyle yaya arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, istediği parayı alamadığı sürücünün aracının arka camını eliyle kırdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, istediği parayı alamadığı sürücünün aracının arka camını eliyle kırdı. Çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Maltepe GMK Bulvarında meydana gelen olayda, iddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, iş insanı olduğunu belirten Oğuz Ş'nin kullandığı araca yaklaşarak para istedi.

Aracın hareket etmesi üzerine peşinden koşan kişi, arka camı eliyle kırdı. Bunun üzerine araçtan inen ve belindeki ruhsatlı silahını çıkaran Ş. ile diğer kişi arasında çıkan tartışma, çevredekilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Trafik akışını durduran olay, polis ekiplerinin gelmesinin ardından da bir süre devam etti. Elinden ve kafasından yaralandığı görülen kişi, olay yerine gelen ambulansa polisler tarafından güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiğini anlatan Ş, gasp edilmek istendiğini ve bu amaçla ismi öğrenilmeyen kişinin camını kırdığını, olaya müdahale etme gerekçesiyle yaklaşan kişilerin de aracını soymak istediklerini öne sürdü.

Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olay nedeniyle aksayan trafik de normale döndü.