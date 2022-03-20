Son dakika haberi! Balıkesir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedaviye alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Balıkesir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedaviye alındı

AA - Erkan Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi! Balıkesir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedaviye alındı

Son dakika haber... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

ARMUTLU, YALOVA (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

İlçenin kırsal Armutlu Mahallesi'nde yaşayan Uğur (33) ve Semra Ayan (36) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın buldukları çiftin, sobadan sızan gazdan zehirlendiğini belirledi.

Uğur Ayan, evde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan kadın ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Uğur Ayan'ın cansız bedeni, Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Erkan Yıldız - Güncel

Balıkesir, Jandarma, Armutlu, Güncel, Haberler

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