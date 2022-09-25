Son dakika haberi... Bakırçay'da Çevre Faciası: Nehrin Üzeri Ölü Balıklarla Kaplandı

OBEN ULU

Balıkesir'in güneyindeki Ömer Dağı'ndan doğup İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri oldu. Tarımsal sulamada kullanılan nehrin üzeri ölü balıklarla kaplandı.

Yazlık sitelerin de yoğun olduğu Dikili Çandarlı'da, Bakırçay'ın üzerini ölü balıklar kapladı. Balık ölülerinin yarattığı kötü koku tüm bölgeyi sararken çevredeki tarım alanlarının da bu nehirden sulanıyor olması endişe yarattı.

Nehir yatağı, haziran ayında, suyun tarım amaçlı kullanılması için her yıl olduğu gibi set ile kapatılmıştı. Ancak bu görevi üstlenen Bergama Belediyesi'nin buraya cüruf döktüğü, mermer ocaklarından alınan cürufun ise kimyasal içerdiği, balıkların da bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Çevre gönüllüleri, önceki yıllarda da Soma'daki kömür madenlerinin ve bölgedeki fabrikaların atıklarının nehri kirlettiğini ileri sürüyordu. Geçen haziran ayında da Soma'daki bir kömür işletmesine bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ceza verilmişti. Bakıçay'ı kirleten işletmenin faaliyetlerine son vermişti.

2021 yılında ise Soma Devlet Hastanesi'ne ait kanalizasyonun, 300 metre ileride atık su arıtma tesisi olmasına rağmen doğrudan Bakırçay'a bağlandığı ortaya çıkmıştı.

BU ÖLÜMLER İLK DEĞİL

Halk sağlığı açısından endişelerini dile getiren Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, şunları söyledi:

"Bakırçay'ın denize ulaşmasına 2,5-3 km kala, çim ekili alanların hizasına set yapılmış, deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna su geçmiyor. Setin gerisinde, deniz yönünde balık ölümü yok. Ölüm, setin önünde, suyun geliş yönünde. Bakırçay boyunca, gidebildiğim yerde, set önündeki yoğunlukta olmasa da balık ölüleri var. Bakırçay, birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği alanlardır. Ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli olarak balık ölümleri yaşanıyor. Geçen yıl bu kolun deniz tarafında çok sayıda balığın öldüğü olay yaşandı. Denize kanal açılarak balıklar kurtarılmaya çalışıldı. Daha bir ay kadar önce Çandarlı Tatil Köyü'nün oradaki nehrin yan kolunda da balık ölümleri oldu. Oradaki ölümlerin havasızlıktan, oksijen yetersizliğinden olmuş olabileceği varsayılabilir. Ancak buradaki ölümlerin sadece oksijen eksikliğinden olmadığı, yukarıdaki zehirli atıklardan olabileceği bir olasılıktır. Çünkü sürekli olarak su geliyor ve gelen su buradaki yüzlerce dönümlük çim alanı suluyor. Onlarca boru tarafından Bakırçay'ın suyu sürekli olarak emiliyor."

"ÖLÜ BALIKLAR DENİZE SALINACAK"

Denizin önüne yapılan setin 26 Eylül'de açılacağını duyduğunu aktaran Çekiç, "Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu, sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun' mu diyeceksiniz? Yoksa derhal olaya el koyup süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz" dedi.