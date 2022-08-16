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Son dakika haberi! BAKAN SOYLU TENDÜREK DAĞI İLK KEZ TERÖRDEN ARINDI

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Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Öncelikle kahraman jandarmamıza, emniyetimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. Eren-32 Abluka operasyonunda bundan iki gün önce, 3 teröristten biri ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi. Ardından ele geçirdiğimiz teröristlerin de yer göstermeleri neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı. Geçen kıştan hemen önce Tendürek dağının en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Yolunu yapmıştık, çalışmalar tamamlandı. Gerek göçmen kaçakçılığı olsun gerek sınırdaki kaçakçılığı olsun, gerek uyuşturucu kaçakçılığı olsun bütün bunları engelleyebilecek çok güçlü bir üst bölgesini orada tuttuk. Üst bölgesinin yapımı 2 ay içerisinde bitecek. Amanoslar tamamen temizlenmişti, Hatay'dan Adıyaman'a kadar büyük bir hattan bahsediyoruz. Yakın zamanda inşallah önemli bir yerin temizlenme haberini vermek nasip olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir mücadele ortaya koyuyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Tendürek Dağı AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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