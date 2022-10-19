Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşine verdiği tavsiyeye tepki gösterdi: Yazık, utanç verici

DEVA partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin yeni üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takmasının ardından çocuk yapması tavsiyesi vermesine tepki gösterdi. Çelebi'nin eşinin 'doktora' ve 'kariyer' yaptığını söylemesinin ardından Erdoğan'ın kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözleri hakkında Ali Babacan, "Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Yazık, utanç verici" dedi.

2018'de gerçekleştirilen seçimler sırasında CHP'den İzmir Milletvekili seçilen emekli Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ne geçmiş ancak Muharrem İnce ile anlaşamadığı için bir süre sonra buradan da ayrılarak yoluna bağımsız devam etmişti. Çelebi, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na geçeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haftalık grup toplantısında AK Parti'nin yeni üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Rozet takılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çelebi'nin de yer aldığı AK Partili isimler, hep birlikte ellerini havaya kaldırdı.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK YOLUMA AK PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çelebi'ye konuşması adına söz verdi. "Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" diyen Çelebi konuşması sonrası kürsüden indi, bu sırada da mikrofonlar sustu.

ERDOĞAN'IN ÇOCUK TAVSİYESİ OLAY OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmet Ali Çelebi ve eşi Kezban Merey Çelebi'yi durdurarak kaç çocukları olduğunu sordu. Çelebi'den "1" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir uyarıda bulundu ve "Sayımızın artması lazım." diyerek çocuk istedi. Çelebi ise, eşinin 'doktora' ve 'kariyer' yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yanıta ise "Kariyeri çocuk doğurmak" diye karşılık verdi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" diye konuştu.

BABACAN'DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici."