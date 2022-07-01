Son dakika haberi... Ayrı yaşadığı eşi Cansu'ya saldırıp, araya giren arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı

ADANA'da, ilişkisi olduğunu iddia ettiği ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikaya gidip, burada çıkan kavgada araya giren Tolga Kılıç'ı (33) bıçaklayarak öldüren Durmuş Yıldız tutuklandı. Yıldız'ın, ifadesinde, "Sopalarla saldırıp küfrettiler. Kendimi korumak istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Yıldız, ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın, mesai arkadaşı Veli Kaya ile ilişkisi olduğu iddiası üzerine ikilinin çalıştığı fabrikaya gitti. Elindeki bıçak, bağırarak eşini arayan Durmuş Yıldız'ı, Cansu Yıldız'ın mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Yıldız, bu sırada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Cansu Yıldız, kaçarak cep telefonundan Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp yardım istedi. Kaya, bir anlık dalgınlığında Yıldız'dan kurtuldu. Eşinin peşinden gitmek isteyen Durmuş Yıldız'ı, bu kez de Tolga Kılıç araya girip engellemeye çalıştı.

Durmuş Yıldız, emniyetteki ifadesinde, "Bana sopalarla saldırıp küfrettiler. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.